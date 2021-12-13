Розбійний напад на клубний автобус

Легія 12 грудня зазнала поразки від Вісли 1:0. Це фіаско на виїзді стало останньою краплею у терпінні фанатів варшавського клубу.

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Після матчу розлючені уболівальники вирішили висловити своє невдоволення команді, яка йде останньою у турнірній таблиці чемпіонату Польщі. Фанати увірвались у клубний автобус, який прямував на тренувальну базу. Через цей розбійний напад травми голови отримали декілька футболістів.

За інформацією журналіста, постраждалими легіонери команди – Махіра Емрелі та Лукіньяш.

Після чого фанати попрямували за головним тренером команди до приміщення тренувальної бази. Лише поліції вдалось зупинити напад на команду.