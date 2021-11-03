Ювілей зі знаком мінус: українські клуби 40 разів програвали іспанцям у єврокубках

Київське Динамо прикро поступилось Барселоні у рамках 4 туру групи Ліги чемпіонів. Це ювілейна поразка українських клубів у матчах з іспанськими командами.

Неприємна статистика українців

Поразка чемпіона України від Барселони стала ювілейною для українських клубів. На жаль, не з позитивної, а з негативної сторони.

До речі Динамо знову програло Барселоні у Лізі чемпіонів: хто став найкращим у складі киян

Фіаско Динамо стало 40-м для українських команд у єврокубкових поєдинках проти іспанських клубів. найбільше поразок у цю негативну для України статистику принесло якраз Динамо – 18. Лише на три менше у донецького Шахтаря. Логічно, що саме ці гранди УПЛ найбільше грали проти іспанців.

Найбільше українців перемагали у Лізі чемпіонів – 22 рази, а у Лізі Європи українські клуби йшли з поля переможеними у 15 випадках.

Хто улюблений клуб іспанських команд (за кількість поразок українців)

Динамо – 18

Шахтар – 15

Дніпро, Зоря, Карпати – 2

Чорноморець – 1

Вже у середу, 3 листопада, Шахтар може збільшити цю неприємну статистику українців. "Гірники" на виїзді зіграють проти мадридського Реала. Попередня гра між цими клубами закінчилась знищенням донеччан на НСК "Олімпійський" у Києві з рахунком 0:5.