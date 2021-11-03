Неприятная статистика украинцев

Поражение чемпиона Украины от Барселоны стало юбилейным для украинских клубов. К сожалению, не с положительной, а с отрицательной стороны.

Кстати Динамо снова проиграло Барселоне в Лиге чемпионов: кто стал лучшим в составе киевлян

Фиаско Динамо стало 40-м для украинских команд в еврокубковых поединках против испанских клубов. Больше всего поражений в эту негативную для Украины статистику принесло как раз Динамо – 18. Лишь на три меньше у донецкого Шахтера. Логично, что именно эти гранды УПЛ больше всего играли против испанцев.

Больше всего украинцев побеждали в Лиге чемпионов – 22 раза, а в Лиге Европы украинские клубы уходили с поля проигравшими в 15 случаях.

Кто любимый клуб испанских команд (за количество поражений украинцев)

Динамо – 18

Шахтер – 15

Днепр, Заря, Карпаты – 2

Черноморец – 1

Уже в среду, 3 ноября, Шахтер может увеличить эту неприятную статистику украинцев. "Горняки" на выезде сыграют против мадридского Реала. Предыдущая игра между этими клубами закончилась уничтожением дончан на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 0:5.