Побовтаються на самому дні: Ювентусу загрожує зняття ще 15-и очок у Серії А

Лавину санкцій проти туринського Ювентуса уже, напевне, не зупинити. "Стару синьйору" помалу опускають до Серії В.

Через свої фінансові махінації Ювентус, скоріше за все, позбавлять ще 15-очок у Серії А. Також італійському гранду загрожує штраф.

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Причина бонусних покарань

Додаткові санкції загрожують туринцям через приховані угоди зі своїми гравцями у сезонах 2019-2020 та 2020-2021. Діло в тому, що тоді Серія А була призупинена через ковід. Ювентус домовився зі своїми гравцями, що вони ніби-то відмовляються від заробітньої плати за 4 місяці. Та гравці фактично пожертвували тільки місячною зарплатнею, а решту отримали просто на три місяці пізніше.

Що загрожує туринцям?

Федеральна прокуратура Італії вимагає, аби Ювентус опустили на саме дно турнірної таблиці зняттям з команди 15-и очок. Таким чином команда посідатиме 19-е місце чемпіонату Італії (зона прямого вильоту в Серію В), маючи тільки 8 балів у активі. Раніше з Ювентуса уже знімали тих самих 15 очок, що перемістило їх на 10-е місце у таблиці.

Також "старій синьйорі" загрожує штраф у розмірі тієї суми, яка була виплачена гравцям, або в 2-3 рази більша.

Попередні санкції щодо Ювентуса