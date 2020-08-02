"Ювентус" без лідерів програв "Ромі" у заключному турі чемпіонату Італії: відео
1 серпня "Ювентус" вдома програв "Ромі" (1: 3) в домашньому матчі заключного 38 туру Серії А. Лідер туринців Кріштіану Роналду пропускав зустріч за рішенням головного тренера команди Мауріціо Саррі.
Ювентус – Рома 1:3
Голи: Ігуаїн, 5 – Калініч, 23, Перотті, 44 (пен.), 62
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На 5-й хвилині матчу Гонсало Ігуаїн вивів "Стару синьйору" вперед. "Вовки" відігралися в середині першого тайму зусиллями Ніколи Калініча.
Відео голу Ігуаїна
Відео голу Калініча
Перед перервою "Рома" повела в рахунку – Дієго Перотті реалізував пенальті. На початку другого тайму аргентинський нападник гостей оформив дубль. "Ювентус" відігратися не зміг.
Відео першого голу Перотті
Відео другого голу Перотті
- "Ювентус" ще на початку тижня достроково став чемпіоном Італії. Рома ж завершила сезон на п'ятому місці Серії А і зіграє в груповому раунді Ліги Європи.
- 7 серпня "Ювентус" зіграє з "Ліоном" ву матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився перемогою "ткачів" (1:0).
- "Рома" 6 серпня зустрінеться з "Севільєю" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч пройде в німецькому Дуйсбурзі.