1 серпня "Ювентус" вдома програв "Ромі" (1: 3) в домашньому матчі заключного 38 туру Серії А. Лідер туринців Кріштіану Роналду пропускав зустріч за рішенням головного тренера команди Мауріціо Саррі.

Ювентус – Рома 1:3

Голи: Ігуаїн, 5 – Калініч, 23, Перотті, 44 (пен.), 62

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На 5-й хвилині матчу Гонсало Ігуаїн вивів "Стару синьйору" вперед. "Вовки" відігралися в середині першого тайму зусиллями Ніколи Калініча.

Відео голу Ігуаїна

Відео голу Калініча

Перед перервою "Рома" повела в рахунку – Дієго Перотті реалізував пенальті. На початку другого тайму аргентинський нападник гостей оформив дубль. "Ювентус" відігратися не зміг.

Відео першого голу Перотті

Відео другого голу Перотті

"Ювентус" ще на початку тижня достроково став чемпіоном Італії. Рома ж завершила сезон на п'ятому місці Серії А і зіграє в груповому раунді Ліги Європи.

7 серпня "Ювентус" зіграє з "Ліоном" ву матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився перемогою "ткачів" (1:0).

"Рома" 6 серпня зустрінеться з "Севільєю" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч пройде в німецькому Дуйсбурзі.

Турнірна таблиця Серії А