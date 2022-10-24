Гранди вишикувалися в чергу: Ювентус втрутився в боротьбу за діаманта українського футболу

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик користується великим попитом серед топ-клубів Європи. Схоже, найближчим часом "гірники" залишаться без свого головного таланту.

Італійський Ювентус націлився на лівого вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика. Скаути "б'янконері" протягом двох років спостерігають за прогресом талановитого півзахисника.

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На думку селекціонерів Ювентуса, Мудрик вже готовий зробити великий крок у своїй кар’єрі і заграти в Серії А. Нещодавно представники туринського клубу контактували з агентами футболіста, щоб розпочати переговори.

Проте на шляху до підписання є декілька перешкод. По-перше, завелика вартість футболіста, якого Шахтар оцінює мінімум в 35 мільйонів євро. По-друге, конкуренція з боку лондонського Арсенала.

Боси "канонірів" готові задовольнити фінансові запити українського клубу. Ба більше, головний тренер лондонців Мікель Артета особисто зацікавлений у придбанні талановитого футболіста. Втім, Ювентус також не втрачає надії підписати 21-річного гравця.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 10 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює лівого вінгера Шахтаря в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, 25 жовтня "гірники" зіграють матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.

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