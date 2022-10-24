Итальянский Ювентус нацелился на левого вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика. Скауты "бьянконери" в течение двух лет наблюдают за прогрессом талантливого полузащитника.

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По мнению селекционеров Ювентуса, Мудрик готов сделать большой шаг в своей карьере и сыграть в Серии А. Недавно представители туринского клуба контактировали с агентами футболиста, чтобы начать переговоры.

Однако на пути к подписанию есть несколько препятствий. Во-первых, высокая стоимость футболиста, которого Шахтер оценивает минимум в 35 миллионов евро. Во-вторых, конкуренция со стороны лондонского Арсенала.

Боссы "канониров" готовы удовлетворить финансовые запросы украинского клуба. Более того, главный тренер лондонцев Микель Артета лично заинтересован в приобретении талантливого футболиста. Впрочем, Ювентус также не теряет надежду подписать 21-летнего игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 10 поединков во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает левого вингера Шахтера в 15 миллионов евро.

Напомним, 25 октября "горняки" сыграют матч 5-го тура Лиги чемпионов против шотландского Селтика. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

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