Італійський Ювентус націлився на лівого вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика. Скаути "б'янконері" протягом двох років спостерігають за прогресом талановитого півзахисника.

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На думку селекціонерів Ювентуса, Мудрик вже готовий зробити великий крок у своїй кар’єрі і заграти в Серії А. Нещодавно представники туринського клубу контактували з агентами футболіста, щоб розпочати переговори.

Проте на шляху до підписання є декілька перешкод. По-перше, завелика вартість футболіста, якого Шахтар оцінює мінімум в 35 мільйонів євро. По-друге, конкуренція з боку лондонського Арсенала.

Боси "канонірів" готові задовольнити фінансові запити українського клубу. Ба більше, головний тренер лондонців Мікель Артета особисто зацікавлений у придбанні талановитого футболіста. Втім, Ювентус також не втрачає надії підписати 21-річного гравця.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 10 поєдинків у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює лівого вінгера Шахтаря в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, 25 жовтня "гірники" зіграють матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка. Початок поєдинку о 22:00 за Києвом.

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