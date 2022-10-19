Мудрик забив по голу в кожному з таймів у матчі проти Колоса. Спочатку він відзначився в дебюті зустрічі, коли після помилки захисників підхопив м'яч та пробив вже з меж штрафного майданчика.
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У другому таймі Мудрик забив після демонстрації своїх вмінь дриблера на швидкості, пробивши точно в кут воріт. Згодом він міг і хет-трик оформити, але голкіпер Волинець відбив м'яч ногами.
Між двома голами Мудрика ще було взяття воріт у виконанні Лукаса Тейлора. При цьому бразилець забив першим доторком до м'яча після виходу на заміну.
Шахтар – Колос 3:0
Голи: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47
Шахтар перемагає та зрівнюється за кількістю очок з Дніпро-1. В обох команд по 19 очок після семи зіграних матчів, тож саме вони ділять перше місце в турнірній таблиці.
Дніпро-1 саме в сьомому матчі перервав свою переможну серію, коли не зумів обіграти одного з аутсайдерів чемпіонату Інгулець.
Відеоогляд матчу Шахтар – Колос