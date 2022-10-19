Мудрик забив по голу в кожному з таймів у матчі проти Колоса. Спочатку він відзначився в дебюті зустрічі, коли після помилки захисників підхопив м'яч та пробив вже з меж штрафного майданчика.

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У другому таймі Мудрик забив після демонстрації своїх вмінь дриблера на швидкості, пробивши точно в кут воріт. Згодом він міг і хет-трик оформити, але голкіпер Волинець відбив м'яч ногами.

Тепер в активі Мудрика три голи в УПЛ. Перший гол в чемпіонаті він забив у попередньому турі у ворота Динамо. Також вінгер ще п'ять разів асистував партнерам. В Лізі чемпіонів Мудрик забив двічі та ще два рази віддав результативні передачі. Журналіст Фабріціо Романо заявив, що якщо літом ціна на Мудрика була близько 50 мільйонів євро, то тепер за його трансфер доведеться заплатити 60 – 65 мільйонів євро.

Між двома голами Мудрика ще було взяття воріт у виконанні Лукаса Тейлора. При цьому бразилець забив першим доторком до м'яча після виходу на заміну.

Шахтар – Колос 3:0

Голи: Мудрик, 8, 56, Тейлор, 47

Шахтар перемагає та зрівнюється за кількістю очок з Дніпро-1. В обох команд по 19 очок після семи зіграних матчів, тож саме вони ділять перше місце в турнірній таблиці.

Дніпро-1 саме в сьомому матчі перервав свою переможну серію, коли не зумів обіграти одного з аутсайдерів чемпіонату Інгулець.

Відеоогляд матчу Шахтар – Колос