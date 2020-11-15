Нападник збірної України та "Динамо" Владислав Супряга повністю вилікувався від коронавірусу. Гравець здав обов'язковий тест на COVID-19, який показав негативний результат.

Приємна звістка для "Динамо" – Супряга вилікувався від коронавірусу. Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас. Його інформацію підтвердив і Dynamo.kiev.ua з посиланням на слова менеджера нападника Олександра Яковенка.

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Підсилення для збірної України

До слова, у Супряги повторний тест - негативний. Чим не підсилення збірній на Швейцарію?! Завтра з Києва літак в український табір летить за інфікованими. Міг би якраз підкинути форварда разом із Бущаном, Миколенком, Шапаренком і Караваєвим. Вони ж уже кілька днів як здорові.. — Igor Burbas (@iburbas) November 14, 2020

6 листопада форвард київського клубу захворів на коронавірус, тому був змушений пропускати центральний матч туру проти "Шахтаря", де кияни без шансів поступились супернику 0:3. Також нападник не відправився зі збірною України на матч проти Польщі та Німеччини. У яких українська команда двічі поступилась суперникам – 2:1 та 3:1.

Невідомо, чи викличе головний наставник збірної України Андрій Шевченко Супрягу на вирішальний матч у Лізі націй проти Швейцарії, який відбудеться 17 листопада. Сам наставник національної команди відзначив, що у нього є така можливість підсилити склад українськими футболістами.

У цьому сезоні у 14-ти матчах динамівець тричі засмучував воротарів суперників та ще тричі віддавав результативні передачі на партнерів по команді.

Ще швидше ціла низка футболісти "Динамо", які виступають у "синьо-жовтій" футболці вилікувались від COVID-19. Ними стали Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та Олександр Караваєв.