У неділю, 8 листопада, у рамках 7-го туру Серії А"Лаціо" на власному полі зіграв проти конкурента "Динамо" у ЛЧ "Ювентуса". Господарі на останній хвилині втратили перемогу.

Лаціо – Ювентус 1:1

Голи: Кайседо, 90+5 – Роналду, 15

Активніше поєдинок розпочали гості. Вже на 8-й хвилині Роналду змарнував 100-відсотковий гольовий момент. Португалець завершив блискучий індивідуальний прохід ударом низом з межі штрафного майданчика. М'яч летів у центр воріт, але 38-річний голкіпер "Лаціо" Рейна виконав приголомшливий сейв, пише 24 канал.

До теми: Чи зможе "Лаціо" покращити ситуацію у таблиці після матчу з "Ювентусом": прогноз букмекерів

Повне домінування гостей

Рабіо змарнував нагоду забити. Він опинився на вільному просторі та з далекої відстані завдав неймовірного удару у кут воріт, але голкіпер знову був на місці та впорався із ним, виконавши блискучий сейв.

На 15-й хвилині атаки "Ювентуса" принесли бажаний результат. Куадрадо віддав м'яч під удар партнеру. Роналду, який перебував у штрафному майданчику та результативно пробив у центр воріт – 0:1.

Гол Роналду

Мілінкович-Савич вистояв у боротьбі із суперниками в штрафному майданчику, але його пас, адресатом якого був Мурікі, виявився надто сильним.

Знову активний Роналду здійснив непоганий ривок із м'ячем, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Перша непогана атака від господарів. Мурікі створив собі нагоду для удару та пробив у ворота з середньої відстані, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Найбільшу небезпеку воротам господарів завдавав Роналду. Португалець отримав передачу на лінії штрафного майданчика та спробував перекинути м'яч над воротарем, що вийшов з лінії воріт – поперечина.

Вже у наступній атаці португальський нападник виконав штрафний з межі карного майданчика. Він спрямував м'яч у ліву дев'ятку, але досвідчений воротар Рейна впорався із цим ударом.

Врятована нічия

Бентанкур пробив в один дотик із середньої відстані, опинившись на самоті завдяки чудовій передачі, але удару бракувало влучності і м'яч пролетів повз стійку.

Другий тайм не видався таким щедрим на моменти, як була перша 45-хвилинка зустрічі.

На 75-й хвилині неприємний момент стався для "туринців". Їх головна зірка Роналду отримав травму та не зумів продовжити гру.

Голкіпер Щенсни здійснив чудовий сейв, впоравшись із ударом головою у напрямку лівої штанги, якого Марушіч завдавав після прострілу з флангу.

На 90+5 хвилині Корреа віддав простий пас прямо в ноги партнеру по команді. Кайседо, який перебував у штрафному майданчику, приготувався до удару та пробив під праву стійку – 1:1.

Результативний удар від Кайседо

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.

Турнірна таблиця Серії А