Чемпіон Франції з футболу влаштував справжню перебудову складу. Клуб робить акцент на молодь і одним із лідерів нового колективу керівництво бачить форварда Ювентуса Душана Влаховича.
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Фанати обіцяють "гарячий" прийом футболісту
Проте ультрас ПСЖ не розділяють поглядів щодо сербського нападника. Група активних фанатів організувала акцію протесту проти потенційного трансферу. Вони зробили банер з максимально конкретною погорозою, яка має відвернути бажання футболіста переїхати у столицю Франції.
Влахович, ми відріжемо тобі три пальці, якщо приїдеш у Париж,
– йдеться у повідомленні фанатів.
Фанати ПСЖ проти підписання Влаховича / Твітер PSG Chief
Імовірно, такий месседж вони надсилають сербу у зв’язку з інцидентом, який стався після одного з матчів збірної Сербії. Тоді Влахович разом з партнерами по збірній показав жест, що символізує геноцид у Косово під час війни 1999 року. Також на футболістах були футболки з картою своєї країни, що включає Косово. Тому очевидно, що це не якась помилка, а свідома позиція гравця. І він демонстрував цей жест багато разів.
Влахович із ти самим жестом із сербськими футболістами / інстаграм Влаховича
Після матчу, коли адреналін спав, футболіст не зупинився / інстаграм Влаховича