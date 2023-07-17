Чемпіон Франції з футболу влаштував справжню перебудову складу. Клуб робить акцент на молодь і одним із лідерів нового колективу керівництво бачить форварда Ювентуса Душана Влаховича.

Читайте також Топова заміна Рамосу: ПСЖ підписав чемпіона світу у складі збірної Франції

Фанати обіцяють "гарячий" прийом футболісту

Проте ультрас ПСЖ не розділяють поглядів щодо сербського нападника. Група активних фанатів організувала акцію протесту проти потенційного трансферу. Вони зробили банер з максимально конкретною погорозою, яка має відвернути бажання футболіста переїхати у столицю Франції.

Влахович, ми відріжемо тобі три пальці, якщо приїдеш у Париж,

– йдеться у повідомленні фанатів.



Фанати ПСЖ проти підписання Влаховича / Твітер PSG Chief

Імовірно, такий месседж вони надсилають сербу у зв’язку з інцидентом, який стався після одного з матчів збірної Сербії. Тоді Влахович разом з партнерами по збірній показав жест, що символізує геноцид у Косово під час війни 1999 року. Також на футболістах були футболки з картою своєї країни, що включає Косово. Тому очевидно, що це не якась помилка, а свідома позиція гравця. І він демонстрував цей жест багато разів.



Влахович із ти самим жестом із сербськими футболістами / інстаграм Влаховича



Після матчу, коли адреналін спав, футболіст не зупинився / інстаграм Влаховича

Зазначимо. Влахович є однією з головних цілей ПСЖ на трансферному ринку. Ювентус хоче отримати за форварда 80 мільйонів євро. За "стару синьйору" футболіст виступає з січня 2022 року. За цей час він провів 63 матчі, у яких забив 23 голи та віддав 6 асистів.