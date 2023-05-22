Турин не уникнув покарання

Туринський Ювентус продовжує юридичну боротьбу цього року. У січні федеральний суд Італії покарав Юве зняттям 15 очок у турнірній таблиці Серії А цього сезону. Причиною стали фінансові махінації при здійсненні трансферів.

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Пізніше клуб вдало подав апеляцію і очки їм повернули на момент розгляду справи. Це дозволило Ювентусу повернутись у зону ЛЧ і в Турині сподівались на затягування справи, щоб завершити чемпіонат в топ-четвірці.

Втім Федеральний апеляційний суд провів слухання на днях і не задовольнив позов "старої синьйори". Тим не менш, нове покарання для команди Массіміліано Аллегрі стало більш м'яким – 10 очок штрафу.

Ювентус все ще у грі

Це знову опускає туринців за межі зони Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу Ювентус йде сьомим, відстаючи від четвертого Мілана на 5 очок. Правда, у туринців ще є гра в запасі проти Емполі, а наступного туру "б'янконері" гратимуть лобовий матч проти міланців вдома.

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Крім того, опускання Юве гарантує місце в топ-четвірці для Лаціо. "Орли" наразі другі і мають відрив у 7 очок від п'ятого місця за два тури до фінішу. Для столичної команди це буде лише другий вихід у групу Ліги чемпіонів з 2008 року.

Турнірна таблиця Серії А (топ-7) за два тури до фінішу: