Чи зможе Ювентус взяти реванш у Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 березня, Ювентус у матчі-відповіді Ліги чемпіонів зіграє з Порту. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Ювентус – Порту: прогноз

У першому матчі Порту переміг Ювентус на своєму полі з рахунком 2:1. Таким чином, італійському клубу для виходу в чвертьфінал досить здобути перемогу з мінімальним рахунком.

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Порту і Ювентус раніше провели між собою шість матчів. Перевагою володіє італійський клуб, який здобув чотири перемоги при одній поразці і одній нічиїй. Різниця м'ячів 9-4 на користь Ювентуса.

На домашній арені Ювентус розгортає такого масштабу виступ: 10 перемог, дві нічиї та одна поразка. Забито 29, пропущено дев'ять. За межами рідних пенатів Порту пропонує увазі своїх шанувальників такого штибу футбольне видовище: сім перемог, три нічиї та одна поразка. Забито 24, пропущено 11.

Ювентус – Порту: прогноз Favbet

Виїзну перемогу Порту оцінили коефіцієнтом 7. Натомість перемога Ювентуса – 1,48. Нічия у другому матчі – 4,70.

Щодо виходу у чвертьфінал, то шанс Порту, навіть попри перемогу в першому матчі, оцінений в 2,39. Прохід Ювентуса – 1,63.

У цьому матчі ми можемо побачити більше двох голів. ТБ 2,5 – коефіціент 1,79. На ТМ 2,5 приймають з коефіцієнтом 2,12. На те, що обидві команди заб'ють в цьому матчі – 1,96. Що цього не буде – 1,85.

Щодо точного рахунку у матчі, то тут експерти схиляються до перемоги Ювентуса з рахунком 2:0, і поставити на такий рахунок можна з коефіціентом 6,40.