Во вторник, 9 марта, Ювентус в ответном матче Лиги чемпионов сыграет с Порту. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Ювентус – Порту: прогноз

В первом матче Порту победил Ювентус на своем поле со счетом 2:1. Таким образом, итальянскому клубу для выхода в четвертьфинал достаточно одержать победу с минимальным счетом.

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Порту и Ювентус ранее провели между собой шесть матчей. Преимуществом владеет итальянский клуб, который одержал четыре победы при одном поражении и одной ничьей. Разница мячей 9-4 в пользу Ювентуса.

На домашней арене Ювентус разворачивает такого масштаба выступление: 10 побед, две ничьи и одно поражение. Забито 29, пропущено девять. За пределами родных пенатов Порту предлагает вниманию своих поклонников такого толка футбольное зрелище: семь побед, три ничьи и одно поражение. Забито 24, пропущено 11.

Ювентус – Порту: прогноз Favbet

Выездную победу Порту оценили коэффициентом 7. Зато победа Ювентуса – 1,48. Ничья во втором матче – 4,70.

Что касается выхода в четвертьфинал, то шанс Порту, даже несмотря на победу в первом матче, оценен в 2,39. проход Ювентуса – 1,63.

В этом матче мы можем увидеть более двух голов. ТБ 2,5 – коэффициент 1,79. На ТМ 2,5 принимают с коэффициентом 2,12. На то, что обе команды забьют в этом матче – 1,96. Что этого не будет – 1,85.

Относительно точного счета в матче, то здесь эксперты склоняются к победе Ювентуса со счетом 2:0, и поставить на такой счет можно с коэффициентом 6,40.