Чи переможе Ювентус прямого конкурента у таблиці Серії А Наполі: прогноз

Туринський Ювентус 7 квітня зіграє перенесений матч 3 туру Серії А проти Наполі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі, яка дасть змогу відірватись у турнірній таблиці.

Ювентус – Наполі: перед матчем

Ювентус та Наполі дихають один одному у спину – 4 та 5 позиції відповідно. В обох клубів по 56 очок, але туринці через кращу різницю забитих та пропущених голів йдуть вище у таблиці.

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У попередньому турі "стара синьйора" несподівано втратила перемогу у матчі з Торіно. Навіть Кріштіану Роналду не врятував такі потрібні для команди три очки – нічия 2:2. Наполі у гольовій перестрілці переміг Кротоне (4:3).

Історія протистоянь між Ювентусом та Наполі є дуже багатою – аж 155 матчів у Серії А. У 73-х із них перемогу святкував туринський клуб, а у 34-х поєдинках успіх святкували "неаполітанці". Ще 48 зустрічей завершувались нічиєю.

Прогноз від Favbet

Перенесений матч 3 туру Серії А Ювентус – Наполі відбудеться 7 квітня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:45.

Букмекери віддають перевагу господарям поля. Саме на їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,98. У звитягу Наполі вірять значно менше – 4. Команди показують доволі рівну гру, то не виключено, що матч завершиться нічиєю – 3,60.

Ймовірно, що протистояння завершиться з рахунком 2:1 на користь підопічних Андреа Пірло – 8,80. На бодай мінімальний успіх гостей (0:1) стоїть 13,50.

Якщо ж матч таки завершиться нічиєю, то не слід чекати скупого на голи поєдинку. Результативна мирова – 3,75, а от на нульову нічию експерти поставили 10.

Чи буде у зустрічі пенальті? Спеціалісти вважають, що жодна з команд не буде випробовувати фортуну після 11 метрів – 1,47.

Хто відзначиться голом у зустрічі?