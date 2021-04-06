Туринский Ювентус 7 апреля сыграет перенесенный матч 3 тура Серии А против Наполи. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече, которая позволит оторваться в турнирной таблице.

Ювентус – Наполи: перед матчем

Ювентус и Наполи дышат друг другу в спину – 4 и 5 позиции соответственно. У обоих клубов по 56 очков, но туринцы из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов идут выше в таблице.

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В предыдущем туре "старая синьора" неожиданно упустила победу в матче с Торино. Даже Криштиану Роналду не спас такие нужные для команды три очка – ничья 2:2. Наполи в голевой перестрелке победил Кротоне (4:3).

История противостояний между Ювентусом и Наполи очень богата – вплоть 155 матчей в Серии А. В 73-х из них победу праздновал туринский клуб, а в 34-х поединках успех праздновали "неаполитанцы". Еще 48 встреч завершались ничьей.

Перенесенный матч 3 тура Серии А Ювентус – Наполи состоится 7 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19: 45.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Именно на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,98. В победе Наполи верят значительно меньше – 4. Команды показывают довольно равную игру, то не исключено, что матч завершится ничьей – 3,60.

Вероятно, что противостояние завершится со счетом 2:1 в пользу подопечных Андреа Пирло – 8,80. На хотя бы минимальный успех гостей (0:1) стоит 13,50.

Если же матч таки завершится ничьей, то не следует ждать скупого на голы поединка. Результативная ничья – 3,75, а вот на нулевую ничью эксперты поставили 10.

Будет ли во встрече пенальти? Специалисты считают, что ни одна из команд не будет испытывать фортуну после 11 метров – 1,47.

Кто отметится голом во встрече?

Криштиану Роналду – 1,75

Альваро Мората – 2,40

Виктор Осимхен – 2,70

Дрис Мертенс – 2,80