Тренерський штаб італійського Ювентуса вирішив відсторонити трьох гравців від участі в наступному матчі. Все через те, що Пауло Дібала, Артур та Вестон МакКенні організували вечірку на 20 осіб.

Дібала, МакКенні та Артур точно не зіграють проти Торіно в дербі у суботу, 3 квітня. Цю інформацію напередодні матчу підтвердив головний тренер Ювентуса Андреа Пірло.

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"Три гравці, які взяли участь в епізоді, що трапився кілька днів тому, не потраплять в заявку на матч проти Торіно", – заявив Пірло.

Мова йде про вечірку 31 березня в будинку МакКенні, куди викликали поліцію. Річ у тім, що в Італії посилили карантин, і організовувати такі великі заходи, навіть у себе вдома – заборонено.

Окрім того, в країні введений комендантський час – після 22:00 і до 5:00 заборонено покидати місце проживання. А поліція прибула до будинку МакКенні о 23:30.

За даними італійський ЗМІ, правоохоронців довго намагалися не пустити в середину будинку. А коли вони таки потрапили туди, то виявили там близько 200 осіб. Кожен з них отримав штраф у розмірі 400 євро.

Після цього інциденту Дібала заявив, що ніякої вечірки не було. А він всього лиш залишився у партнера по команді після вечері. Хоча і визнає, що не варто було цього робити.

Чи відсторонення стосується лише цього матчу, чи гравців покарають більшим терміном – Пірло не розповів. Вже у середу, 7 квітня, на Ювентус очікує важливий матч проти Наполі. Це перенесена гра чемпіонату, яка свого часу не відбулася через карантинні обмеження.