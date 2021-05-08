Непоступливе протистояння

Мілан та Ювентус у компанії з Аталантою ведуть боротьбу за "срібло" та "бронзу" Серії А. Усі три клуби мають рівну кількість очок – по 69 пунктів. До лідера Інтера суперники вже не зможуть дістатись. "Нерадзуррі" достроково стали чемпіонами сезону.

Це варто побачити Як польовий гравець замінив вилученого голкіпера та відбив два пенальті: відео драми на полі

У попередньому турі обидва клуби святкували перемоги. Ювентус з рахунком 1:2 на виїзді переграв Удінезе. А Мілан впевнено вдома здолав Беневенто 2:0.

Команди аж 203 рази зустрічались на одному полі у Серії А. У 80 зустрічах туринський клуб йшов з поля переможцем. 60 поєдинків завершувались на користь "россонері". Ще у 63-х матчах розписували мирові.

Востаннє команди грали між собою 6 січня, у тому матчі Ювентус переграв Мілан з рахунком 1:3.

Центральний матч Серії А Ювентус – Мілан відбудеться у неділю, 9 травня. Стартовий свисток головного судді пролунає о 21:45.

Прогноз від букмекерів Favbet

Експерти вважають, що 81-шу звитягу здобуде Ювентус – 1,83. У перемогу клубу з Мілана вірять трішки менше – 4,70. Нічия у цій зустрічі теж не є виключенням – 3,95.

Фанати обидвох клубів будуть бачити голи від своїх улюблених футболістів – 1,64. Швидше за все матч завершиться з рахунком 2:1 на користь. На такі цифри на табло стоїть коефіцієнт 8,40.

Букмекери гадають, що ми не побачимо пенальті у протистоянні – 1,50. Такої ж думки вони притримуються і щодо вилучення.

Найкращі шанси забити гол є у Кріштіану Роналду – 1,65 та Пауло Дібали – 2,40. За Мілан результативними пострілами можуть відзначитись Златан Ібрагімович та Хакан Чалханоглу – 2,60 та 3,50 відповідно.