Неуступчивое противостояние
Милан и Ювентус в компании с Аталантой ведут борьбу за "серебро" и "бронзу" Серии А. Все три клуба имеют равное количество очков – по 69 пунктов. До лидера Интера соперники уже не смогут добраться. "Нерадзурри" досрочно стали чемпионами сезона.
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В предыдущем туре оба клуба праздновали победы. Ювентус со счетом 1:2 на выезде переиграл Удинезе. А Милан уверенно дома одолел Беневенто 2:0.
Команды аж 203 раза встречались на одном поле в Серии А. В 80 встречах туринский клуб уходил с поля победителем. 60 поединков завершались в пользу "россонери". Еще в 63-х матчах расписывали мировые.
В последний раз команды играли между собой 6 января, в том матче Ювентус переиграл Милан со счетом 1:3.
Прогноз от букмекеров Favbet
Эксперты считают, что 81-ю победу одержит Ювентус – 1,83. в победу клуба из Милана верят чуть меньше – 4,70. ничья в этой встрече тоже не исключение – 3,95.
Фанаты обоих клубов будут видеть голы от своих любимых футболистов – 1,64. Скорее всего матч завершится со счетом 2:1 в пользу. На такие цифры на табло стоит коэффициент 8,40.
Букмекеры думают, что мы не увидим пенальти в противостоянии – 1,50. такого же мнения они придерживаются и касательно удаления.
Лучшие шансы забить гол есть у Криштиану Роналду – 1,65 и Пауло Дибали – 2,40. За Милан результативными выстрелами могут отличиться Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу – 2,60 и 3,50 соответственно.