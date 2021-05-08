Несподіваний герой матчу

Чвертьфінальний матч Кубка Марокко між Магреб Тетуан і Магреб Фес видався куди цікавішим, ніж поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Реалом. В основний час жодна з команд не змогла засмутити голкіперів 0:0. Тому все вирішувалось у додаткових 15-хвилинних таймах, а потім й у серії пенальті.

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За дві хвилини до завершення компенсованих таймів воротар Магреб Тетуан Яхья Ель-Філалі зіграв рукою за межами штрафного, коли рятував власні володіння від пропущеного голу. Після цього епізоду голкіпер побачив перед собою червону картку та був вилучений з поля. Місце у воротах зайняв польовий гравець півзахисник Аділ Ель-Хасснауї.

Диво на полі

Йому вдалось парирувати удар під поперечину після небезпечного штрафного та перевести зустріч у післяматчеві пенальті. Польовий гравець господарів створив справжнє диво на лінії воріт. Спершу йому вдалось вгадати напрямок удару та відбити постріл. А вже під час другого удару він впевнено зловив до рук м'яч, який летів прямо у центр воріт.

У підсумку – 7:6 перемога Магреб Тетуан у серії пенальті та вихід у півфінал Кубка Марокко, де клуб зіграє проти лідера сезону Відада. Півзахисник Аділ Ель-Хасснауї ще довго пам'ятатиме цей поєдинок, у якому став справжнім героєм команди.

Відеоогляд шаленої кінцівки матчу