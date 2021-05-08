Матч Ювентус – Мілан розпочнеться о 21:45. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.
До теми Хто переможе у матчі за друге місце у Серії А – Ювентус чи Мілан: прогноз
Ювентус – Мілан: де дивитися
Дивитися онлайн матч Ювентус – Мілан можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
Ювентус – Мілан: перед грою
- Мілан та Ювентус у компанії з Аталантою ведуть боротьбу за "срібло" та "бронзу" Серії А. Усі три клуби мають рівну кількість очок – по 69 пунктів. До лідера Інтера суперники вже не зможуть дістатись. "Нерадзуррі" достроково стали чемпіонами сезону.
- У попередньому турі обидва клуби святкували перемоги. Ювентус з рахунком 1:2 на виїзді переграв Удінезе. А Мілан впевнено вдома здолав Беневенто 2:0.
- Команди аж 203 рази зустрічались на одному полі у Серії А. У 80 зустрічах туринський клуб йшов з поля переможцем. 60 поєдинків завершувались на користь "россонері". Ще у 63-х матчах розписували мирові.