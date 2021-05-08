Матч Ювентус – Мілан розпочнеться о 21:45. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.

До теми Хто переможе у матчі за друге місце у Серії А – Ювентус чи Мілан: прогноз

Ювентус – Мілан: де дивитися

Дивитися онлайн матч Ювентус – Мілан можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Можна обрати одну з трьох підписок, куди входять трансляції футбольних матчів – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

Ювентус – Мілан: перед грою