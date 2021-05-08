Матч Ювентус – Милан начнется в 21:45. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.
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Ювентус – Милан: где смотреть
Смотреть онлайн матч Ювентус – Милан можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.
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Ювентус – Милан: перед игрой
- Милан и Ювентус в компании с Аталантой ведут борьбу за "серебро" и "бронзу" Серии А. Все три клуба имеют равное количество очков – по 69 пунктов. К лидеру Интеру соперники уже не смогут добраться. "Нерадзурри" досрочно стали чемпионами сезона.
- В предыдущем туре оба клуба праздновали победы. Ювентус со счетом 1:2 на выезде переиграл Удинезе. А Милан уверенно дома одолел Беневенто 2:0.
- Команды аж 203 раза встречались на одном поле в Серии А. В 80 встречах туринский клуб уходил с поля победителем. 60 поединков заканчивались в пользу "россонери". Еще в 63-х матчах расписывали мировые.