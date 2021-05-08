Матч Ювентус – Милан начнется в 21:45. В Украине трансляцию матча проведет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.

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Ювентус – Милан: где смотреть

Смотреть онлайн матч Ювентус – Милан можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Можно выбрать одну из трех подписок, куда входят трансляции футбольных матчей – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).

Ювентус – Милан: перед игрой