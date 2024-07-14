Перед стартом нової кампанії клуби намагаються освіжити свої склади. Щоб підсилити проблемні позиції два європейські гранди наразі ведуть перемовини щодо гучного обміну гравцями.

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Взаємовигідна угода

Мова йде про Ювентус і Манчестер Юнайтед. Повідомляється, що вони обговорюють можливість переходу Федеріко К'єзи до Англії, а у зворотному напрямку може поїхати Джейдон Санчо.

На обох футболістів не розраховують у їхніх нинішніх клубах. "Червоні дияволи", як і раніше, хочуть позбутися 24-річного англійця, попри те, що він помирився з головним тренером команди Еріком тен Хагом і знову допущений до тренувань із першою командою.

Ініціатором такого обміну виступила "Стара Синьйора". Наразі нідерландський тренер Манчестер Юнайтед обмірковує цей варіант і саме від нього багато в чому залежить можлива угода. Буде це прямий обмін чи хтось вимушений буде доплатити поки невідомо.

Довідка. Трансферна вартість Федеріко К'єзи оцінюється в 35 мільйонів євро, а Санчо – в 30 мільйонів.

Зазначимо, що в минулому сезоні італієць провів 37 матчів на клубному рівні, у яких забив 10 голів та віддав 3 асисти. Англієць зіграв 24 поєдинки – три голи та стільки ж результативних передач.