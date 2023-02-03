Головний махінатор Серії А Ювентус вибив Лаціо з 1/4 фіналу Кубка Італії: відеоогляд матчу

Ювентус та Лаціо зустрілись в 1/4 фіналу Кубка Італії. Один гол визначив півфіналіста кубкового турніру.

Ювентус – Лаціо 1:0

Гол: Бремер, 44

У першій 10-хвилинці Куадрадо зіграв на добиванні, але влучив прямісінько у захисника. Вже через декілька хвилин "орли" відповіли обвідним ударом від Дзакканьї. Ось так у перші 15 хвилин команди обмінялись небезпечними моментами, пише 24 канал.

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Костич знайшов можливість, щоб пробити з не найкращої позиції, але постріл у дальній кут потягнув Машиміану.

На 28-й хвилині Рабйо пробив головою прямо у руки голкіпера Лаціо.

Гості відповіли дальнім ударом від Андерсона – далеко повз ворота.

Наприкінці першого тайму забили господарі. Бремер потилицею замкнув передачу у штрафний від Костича. Голкіпер Лаціо невдало зіграв на виході, а захисник теж його не підстрахував. У підсумку – м'яч опинився у сітці воріт гостей, а Юве повів у рахунку 1:0. Гол у роздягальню від "старої синьйори".

"Орли" отримали право на перспективний штрафний. Катальді взявся його виконувати, але з його ударом легко впорався Перін.

Локателлі перевірив пильність голкіпера "орлів" дальнім ударом – точно у руки Машиміану.

Через декілька хвилин Кін класно хитнув опікуна та пробив із гострого кута – воротар Лаціо без зайвих проблем забрав м'яч до рук.

Дуже гостро було після дальнього удару від Марушича, який пролетів у лічених сантиметрах від стійки воріт Ювентуса.

Римляни пристрілювались здебільшого з-за меж штрафного. Але жоден з ударів так і не досягнув своєї цілі.

Ювентус мінімально обіграв Лаціо та вибив "орлів" із Кубка Італії.

Ювентус – Лаціо: відеоогляд матчу

У півфіналі Ювентус зустрінеться з Інтером. Перший поєдинок відбудеться аж 4 квітня, а матч-відповідь – 25 квітня.