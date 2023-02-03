Ювентус – Лацио 1:0

Гол: Бремер, 44

В первой 10-минутке Куадрадо сыграл на добивании, но угодил прямо в защитника. Уже через несколько минут "орлы" ответили обводным ударом от Дзакканьи. Вот так в первые 15 минут команды обменялись опасными моментами, пишет 24 канал.

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Костыч нашел возможность, чтобы пробить с не лучшей позиции, но выстрел в дальний угол потянул Машимиану.

На 28-й минуте Рабьо пробил головой прямо в руки голкипера Лацио.

Гости ответили дальним ударом от Андерсона – далеко мимо ворот.

В конце первого тайма забили хозяева. Бремер затылком замкнул передачу в штрафную от Костыча. Голкипер Лацио неудачно сыграл на выходе, а защитник тоже его не подстраховал. В итоге мяч оказался в сетке ворот гостей, а Юве повел в счете 1:0. Гол в раздевалку от "старой синьоры".

"Орлы" получили право на перспективный штрафной. Катальди принялся его выполнять, но с его ударом легко справился Перин.

Локателли проверил бдительность голкипера "орлов" дальним ударом – точно в руки Машимиану.

Через несколько минут Кин классно качнул опекуна и пробил с острого угла – вратарь Лацио без лишних проблем забрал мяч в руки.

Очень остро было после дальнего удара от Марушича, пролетевшего в считанных сантиметрах от стойки ворот Ювентуса.

Римляне пристреливались в основном из-за пределов штрафной. Но ни один из ударов так и не достиг своей цели.

Ювентус минимально обыграл Лацио и выбил "орлов" из Кубка Италии.

В полуфинале Ювентус встретится с "Интером". Первый поединок состоится аж 4 апреля, а ответный матч – 25 апреля.

Ювентус – Лацио: видеообзор матча