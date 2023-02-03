Реал – Валенсія 2:0
Голи: Асенсіо, 52, Вінісіус, 54
Вилучення: Пауліста, 72 (Валенсія)
Вже на 3-й хвилині Асенсіо змарнував чудову гольову нагоду. Модрич класною передачею розрізав увесь захист "кажанів", той дістався Марко, але з ударом гравця Реала впорався голкіпер. Рахунок не змінився 0:0, пише 24 канал.
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Далі у матчі настала тиша. Команди грали більш позиційно, але це не привело до гострих моментів. На 22-й хвилині Асенсіо вдруге загрожував воротам Валенсії у першому таймі. Вінісіус закидав у штрафний майданчик на Бензема, Карім дивом піддав назад на Асенсіо, але удар Марко в останній момент заблокував захисник. Асенсіо вже бачив м'яч у воротах, якби не суперник.
Асенсіо виконав цілеспрямовану подачу зі штрафного на дальню стійку, де перебував Бензема. Але гравець Валенсії головою зняв м'яч з ноги Каріма. А могло бути дуже небезпечно.
Свій перший момент у матчі Вінісіус отримав аж на 28-й хвилині першого тайму. Жуніор після пасу Бензема легко пробив по центру воріт, м'яч полетів прямо у руки голкіперу.
Вже через декілька хвилин Камавінга завершував класну атаку "вершкових". Але замість того, щоб віддати на дальню стійку на вільного Вінісіуса, потужно пробив у сітку воріт, яка була вже за межами поля.
Вже у компенсований до першого тайму час Реал таки забив, але зробив це з порушенням правил. Модрич подав із кутового, першим на другому поверсі зіграв Рюдігер та головою перевів м'яч у сітку воріт Валенсії. Все б нічого, якби Бензема у цей момент не відштовхнув Мусу. Через фол Каріма гол було скасовано, а француз отримав попередження.
Куртуа у першому таймі міг спокійно зійти з воріт, адже біля його воріт не було жодної небезпеки.
На перерву команди пішли за нулів на табло.
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За те у другому таймі Реал двічі відзначився у воротах суперника за дві хвилини. На 52-й хвилині Асенсіо забив неймовірний гол з-за меж штрафного. Голкіпер Валенсії Мамардашвілі навіть не встиг зреагувати на цей потужний постріл. Марко не забиває у простих ситуаціях, за те відзначається такими крутими голами. Реал повів у рахунку 1:0.
Через дві хвилини Вінісіус подвоїв перевагу "Королівського клубу". Жуніор протягнув м'яч майже із центру поля, увійшов у штрафний "кажанів" та пробив повз Мамардашвілі – 2:0. Вінісіус забив у своєму 200-му матчі за мадридський клуб.
Голкіпер гостей потягнув удар Модрича з гострого кута, але на цьому атака Реала не закінчилась. На добиванні зіграв Бензема, але його удар заблокував захисник.
Вальверде міг зробити рахунок 3:0, але його удар потягнув голкіпер Валенсії.
- Реал переграв Валенсію 2:0 та продовжує перегони за Барселоною, яка лідирує у Ла Лізі.
- Валенсія з все тими ж 20 пунктами посідає 14-те місце.