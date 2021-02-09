Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція Кубку Італії

У вівторок, 9 лютого, Ювентус на власному полі зіграє з Інтером у другому матчі півфіналу Кубка Італії. Онлайн-трансляція поєдинку – на Спорт24.

У першому матчі півфіналу Ювентус переграв свого суперника на виїзді з рахунком 2:1, тому йому досить навіть програти 0:1 вдома, щоб вийти у фінал.

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У минулих матчах "Стара Синьйора" в чвертьфіналі Кубка Італії розгромила вдома СПАЛ (4:0), в гостьовому матчі Серії А здолала Сампдорію (2:0) і перемогла Рому (2:0) на своєму полі в чемпіонаті країни .

З початку січня підопічні Антоніо Конте виграли у Кротоне (6:2), Ювентуса (2:0), Беневенто (4:0) і Фіорентину (2:0), поділили очки з Ромою (2:2) і Удінезе (0:0), а також програли Сампдорії (1:2).

13 сiчня Інтер вийшов в чвертьфінал Кубка Італії, здолавши ту ж Фіорентину (2:1 д). Потім він пройшов Мілан (2:1), а в першій грі півфіналу поступився на виїзді Ювентусу (1:2).

Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція