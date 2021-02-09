Во вторник, 9 февраля, Ювентус на своем поле сыграет с Интером во втором матче полуфинала Кубка Италии. Онлайн-трансляция поединка – на Спорт24.

В первом матче полуфинала Ювентус переиграл своего соперника на выезде со счетом 2:1, поэтому ему достаточно даже проиграть 0:1 дома, чтобы выйти в финал.

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В прошлых матчах "Старая Синьора" в четвертьфинале Кубка Италии разгромила дома СПАЛ (4:0), в гостевом матче Серии А одолела Сампдорию (2:0) и победила Рому (2:0) на своем поле в чемпионате страны.

С начала января подопечные Антонио Конте выиграли у Кротоне (6:2), Ювентуса (2:0), Беневенто (4:0) и Фиорентины (2:0), поделили очки с Ромой (2:2) и Удинезе (0:0), а также проиграли Сампдории (1:2).

13 января Интер вышел в четвертьфинал Кубка Италии, одолев ту же Фиорентину (2:1 д). Затем он прошел Милан (2:1), а в первой игре полуфинала уступил на выезде Ювентусу (1:2).

Ювентус – Интер: онлайн-трансляция