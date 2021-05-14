Ювентус – Інтер: де дивитись топ-матч Серії А

Ювентус у центральному матчі 37 туру зіграє проти дострокового чемпіона Серії А Інтера. Поєдинок, який відбудеться 15 травня можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч Ювентус – Інтер розпочнеться о 19:00. В Україні трансляцію матчу проведе канал "Футбол 2". Початок трансляції о 18:55.

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Ювентус – Інтер: де дивитись

Дивитися онлайн матч Ювентус – Інтер можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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