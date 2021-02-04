Ювентус готує новий контракт для Роналду

Нападник Кріштіану Роналду може залишитись в Ювентусі. Португалець готовий продовжити контракт з клубом ще на 2 роки.

Джерело: Tuttosport

35-річний Кріштіану Роналду незабаром поставить свій підпис під новою угодою з Ювентусом. За туринський клуб виступає з липня 2018 року.

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Новий контракт для Роналду

Туринці пропонують лідеру команди контракт до літа 2023 року. Керівництво клубу хоче втримати португальця всіма силами, його чинна угода впливає у кінці червня 2022 році.

Цікаво, що гравця сватали у МЮ, де він здобув славу футболіста. Також Кріштіану нещодавно мав розмову з президентом Реалу Флорентіно Пересом на базі Ювентуса. Хто став ініціатором цієї зустрічі та про що розмовляли сторони невідомо.

. У цьому сезоні Роналду провів у футболці "старої синьйори" 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких наколотив 22 голи та тричі віддавав гольові передачі на одноклубників.

2 лютого португалець приніс перемогу клубу з Турина над Інтером у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії – 1:2.