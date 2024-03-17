Ювентус продовжує падіння: Маліновський допоміг Дженоа взяти нічию проти гранда Серії А – відео

Дженоа вистояла в Турині, не давши Ювентусу забити ані голу. Український хавбек знову вийшов на заміну, але не підвів свою команду.

Ювентус – Дженоа 0:0

В чемпіонаті Італії 2023-2024 цими вихідними проходить 29 тур Серії А. Команда українця Руслана Маліновського Дженоа завітала в гості до одного з лідерів сезону Ювентуса, пише 24 канал.

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Дженоа вистояла

Вже вп'яте поспіль наш хавбек опинився поза основним складом, натомість в центрі поля вийшли хорват Бадель та данець Френдруп. Напередодні візиту в Турин "грифони" програли дві зустрічі поспіль.

Проте і Ювентус не вражає останнім часом і за два місяці здобув лише одну перемогу. Не вдалось підопічним Аллегрі виграти і у новачка Серії А. "Б'янконері" володіли відчутною ігровою перевагою.

Проте майже всі їх удари були повз ворота. Дженоа ж не побоялась віддати м'яч супернику і вже традиційно для себе грала на відбій. Маліновський з'явився на останні 20 хвилин, але нічим суттєвим не запам'ятався, лише тричі доторкнувшись до м'яча.

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Господарям ще і довелось завершувати у меншості через вилучення Влаховича. Проте "нулі" на табло так і залишились. Ювентус залишається на третій сходинці і ризикує навіть випасти із зони Ліги чемпіонів. Відстань від п'ятої Роми вже становить 8 балів. Дженоа ж залишилась 12-ою, маючи 10 очок відриву від зони вильоту.

Відеоогляд матчу Ювентус – Дженоа