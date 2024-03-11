На вихідних в італійській Серії А стався скандальний інцидент. В одному з матчів зустрічались аутсайдери Лечче та Верона і мінімальна перемога дісталась гостям, пише 24 канал.

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Тренер Лечче злетів з катушок

Після гри між тренером Лечче Роберто д'Аверсою та форвардом веронців Тома Анрі стався конфлікт. Чоловіки перекинулись словами, а у підсумку наставник "вовків" головою вдарив француза.

Від удару Анрі впав на газон. Пізніше Тома підвівся та спробував атакувати Роберто у відповідь, але партнери зупинили гравця. Зрештою суддя нагородив д'Аверсу прямою червоною карткою.

Відео удару головою від д'Аверси:

У свою чергу форварду Верони рефері виписав "гірчичник", який у підсумку став другим та перетворився на червону картку. Після матчу офіційний сайт Лечче оголосив про відставку д'Аверси через скандальний інцидент.

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Лечче у сезоні 2023-2024

Роберто очолив команду влітку 2023-го та видав крутий старт сезону – три перемоги та дві нічиї у 5-ти матчах. Втім після цього команда впала у довгу кризу.

В наступних 23-х іграх Серії А Лечче виграв лише двічі та наблизився до зони вильоту. Наразі команда йде 15-ою, всього в одному балі попереду небезпечної зони. Верона ж вийшла на 13 місце, маючи на один бал більше за "вовків".