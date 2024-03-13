Минулого сезону римський Лаціо зробив прорив у Серії А. Команда стала віцечемпіоном Італії, що стало рекордним виступом у чемпіонаті Італії для "орлів" у XXI сторіччі.

До теми Відчув себе Зіданом: тренер команди Серії А головою нокаутував гравця суперника – відео

Звільнили "срібного" тренера

Це дозволило команді лише вдруге за останні 15 років потрапити в груповий раунд Ліги чемпіонів. Головним творцем того успіху був наставник римлян Мауріціо Саррі.

Втім цей сезон склався для "орлів" не так успішно і відповідальність за це поніс як раз наставник. Офіційний сайт Лаціо повідомив, що Саррі подав у відставку і клуб її прийняв. Тренер працював у клубі з 2021 року.

Тимчасово виконуючим обов'язки коуча став Джованні Мартушьєлло, який працював у команді Мауріціо. Раніше спеціаліст також був асистентом Саррі у Ювентусі, а також працював разом із Лучано Спаллетті в Інтері.

Читайте також Емоції взяли гору: тренер Баварії зламав палець в роздягальні під час настанови на матч ЛЧ

Посередній сезон Лаціо

Відзначимо, що Лаціо забуксував у 2024 році, а в останніх п'яти матчах зазнав чотирьох поразок. За десять турів до фінішу "орли" йдуть аж на дев'ятому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на 11 балів.

Крім того, команда посіла друге місце в групі Ліги чемпіонів з Атлетіко, Феєнордом та Селтіком. В 1/8 фіналу у першій грі Лаціо сенсаційно обіграв Баварію, але поразка 0:3 у матчі-відповіді вибила римлян з турніру.

Довідка. Мауріціо Саррі тренував більше двох десятків клубів за свою кар'єру. Найбільше коуч запам'ятався в Емполі, Наполі, Челсі, Ювентусі та Лаціо. Разом із неаполітанцями Саррі двічі ставав віцечемпіоном Італії, а на чолі Юве він виграв Серію А. Найгучнішим його успіхом стала перемога в Лізі Європи разом із Челсі.