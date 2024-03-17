Ювентус – Дженоа 0:0

В чемпионате Италии 2023-2024 в эти выходные проходит 29 тур Серии А. Команда украинца Руслана Малиновского Дженоа пришла в гости к одному из лидеров сезона Ювентусу, пишет 24 канал.

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Дженоа выстояла

Уже пятый раз подряд наш хавбек оказался вне основного состава, зато в центре поля вышли хорват Бадель и датчанин Френдруп. Накануне визита в Турин "грифоны" проиграли две встречи подряд.

Однако и Ювентус не впечатляет в последнее время и за два месяца одержал лишь одну победу. Не удалось подопечным Аллегри выиграть и у новичка Серии А. "Бьянконери" владели ощутимым игровым преимуществом.

Однако почти все их удары были мимо ворот. Дженоа же не побоялась отдать мяч сопернику и уже традиционно для себя играла на отбой. Малиновский появился на последние 20 минут, но ничем существенным не запомнился, лишь трижды прикоснувшись к мячу.

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Хозяевам еще и пришлось завершать в меньшинстве из-за удаления Влаховича. Однако "нули" на табло так и остались. Ювентус остается на третьей строчке и рискует даже выпасть из зоны Лиги чемпионов. Расстояние от пятой Ромы уже составляет 8 баллов. Дженоа же осталась 12-й, имея 10 очков отрыва от зоны вылета.

Видеообзор матча Ювентус – Дженоа