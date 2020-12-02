У середу, 2 листопада, київське Динамо грає на виїзді проти італійського Ювентуса. Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Київське Динамо ще в попередньому турі втратило шанс вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лише одне набране очко в чотирьох матчах. Тож матч проти Ювентуса не матиме для української команди жодного турнірного значення. Важливо в останньому турі вдома перемагати угорський Ференцварош. Лише це гарантуватиме вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Ювентус же в цьому матчі прагнутиме перемогти. Адже італійська команда ще бореться з Барселоною за перше місце в групі, яке дає право потрапити у список сіяних команд в плей-офф.

Цей матч вперше в історії Ліги чемпіонів судитиме жінка. Головною арбітеркою призначили француженку Стефані Фраппар.

Динамо цей матч зіграє у гостьовій формі синього кольору. Все через те, що Ювентус зіграє у своїй традиційній смугастій чорно-білій формі. Це вперше за 20 матчів кияни зіграють у синій формі. Попередні 19 матчів Динамо провело у білій формі.