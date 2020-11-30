Лідери в строю: "Динамо" оголосило заявку на матч з "Ювентусом"
Київське "Динамо" оголосило офіційну заявку на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".
Як повідомляє пресслужба "Динамо", у складі "біло-синіх" – 24 футболісти.
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Заявка "Динамо" на матч проти "Ювентуса"
Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко.
Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзера.
Хавбеки: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш.
Форварди: Супряга, Родрігеш, Клейтон.
З різних причин до списку не потрапили Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Олександр Тимчик, Микита Бурда. Після коронавірусу повернувся Жерсон Родрігеш.
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