Другий тур групового етапу Ліги чемпіонів подарує гаряче протистояння у групі H. Туринський Ювентус 29 вересня прийме лондонський Челсі. Переглянути матч можна в Україні.

Ювентус – Челсі: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Італійський клуб прийме чинного переможця Ліги чемпіонів та "Ювентус Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру Ювентус – Челсі покаже телеканал "MEGOGO Футбол 2".

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.

Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.