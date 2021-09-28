Ювентус – Челсі: де дивитися матч Ліги чемпіонів
28 вересня 2021 , 23:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Другий тур групового етапу Ліги чемпіонів подарує гаряче протистояння у групі H. Туринський Ювентус 29 вересня прийме лондонський Челсі. Переглянути матч можна в Україні.
Ювентус – Челсі: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Італійський клуб прийме чинного переможця Ліги чемпіонів та "Ювентус Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру Ювентус – Челсі покаже телеканал "MEGOGO Футбол 2".
Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:45.
Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.
- Ювентус та Челсі проведуть тільки 5 очний матч. Попередній раз команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2012/2013.
- У лондонському поєдинку була зафіксована нічия 2:2, а в Турині Ювентус переміг з рахунком 3:0.
- Перед цим клуби зустрічалися в 1/8 фіналу у 2009 році. За сумою двох матчів в 1/4 фіналу пройшли "сині".
- Челсі переміг у Лондоні з рахунком 1:0 та вирвав нічию у матчі-відповіді.