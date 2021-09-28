Ювентус – Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов

Итальянский клуб примет действующего победителя Лиги чемпионов и "Ювентус Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

К теме Сможет ли Челси покорить Турин: прогноз на матч Лиги чемпионов с Ювентусом

В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру Ювентус – Челси покажет телеканал "MEGOGO Футбол 2".

Трансляция со стадиона начнется в 21:45.

Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.