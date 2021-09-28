Ювентус – Челси: где смотреть матч Лиги чемпионов
Итальянский клуб примет действующего победителя Лиги чемпионов и "Ювентус Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру Ювентус – Челси покажет телеканал "MEGOGO Футбол 2".
Трансляция со стадиона начнется в 21:45.
Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.
- Ювентус и Челси проведут только 5 очный матч. Предыдущий раз команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/2013.
- В лондонском поединке была зафиксирована ничья 2:2, а в Турине Ювентус победил со счетом 3:0.
- Перед этим клубы встречались в 1/8 финала в 2009 году. По сумме двух матчей в 1/4 финала прошли "синие".
- Челси победил в Лондоне со счетом 1:0 и вырвал ничью в матче.