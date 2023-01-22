Ювентус – Аталанта 3:3
Голи: Ді Марія, 25 (пен), Мілік, 34, Даніло, 65 – Лукман, 4, Мелє, 46, Лукман, 53.
У чемпіонаті Італії добіг кінця центральний поєдинок 19 туру Серії А. У ньому Ювентус приймав прямого конкурента у боротьбі за єврокубки Аталанту, пише 24 канал.
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Ще на початку тижня туринці були третіми в таблиці, але до гри підійшли аж на десятій сходинці. Усьому виною – санкції від федерального суду за фінансові махінації в клубі. З Юве зняли аж 15 очок.
Якщо це рішення не буде скасовано, "бьянконеррі" навряд чи можна тепер вважати борцями за топ-четвірку, а скоріше за путівку в Лігу конференцій. Натомість у Аталанти з'явився шанс як раз зайняти місце Юве у зоні ЛЧ.
Ювентус виграв перший тайм
Для цього треба було обіграти саму команду Аллегрі на її полі. Підопічні Гасперіні вдало стартували, забившив вже на 4 хвилині. Грубої помилки допустився кіпер туринців Щенсни, який пропустив з гострого кута в ближній після удару Лукмана.
Проте вже до перерви Ювентус зміг навіть вийти вперед. Спочатку Едерсон збив Фаджолі у своєму майданчику і Ді Марія точно пробив з позначки. А трохи пізніше той таки Фаджолі точно навісив на Міліка, який забив головою.
Гойдалки продовжились і в другому таймі. На першій же його хвилині Аталанта зрівняла рахунок. Лукман побачив, що ніхто із захисників Ювентуса не накрив Мелє і віддав на нього. Данець був точним з гострого кута.
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Лукман продовжує феєрію
А вже за сім хвилин гості вдруге за поєдинок вийшли вперед. Знову героєм епізоду став Лукман. Нігерієць реалізував асисти від Бога та оформив дубль. Проте і цього разу підопічні Гасперіні не втримали перевагу.
На 65 хвилині Юве хитро розіграв стандарт. Ді Марія скотив під удар Даніло, який прошив стінку і воротаря суперника потужним пострілом. Після цього тренери провели по три заміни, але жодна з команд не наблизилась до того, щоб вирвати перемогу.
В підсумку Аталанта залишається п'ятою, маючи відставання від четвертої Роми у два бали. У понеділок бергамасків ще може обійти Лаціо, якщо не програє Мілану. Ювентус же піднявся на дев'яту сходинку і тепер відстає від єврокубкової зони на 5 балів.