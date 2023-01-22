Ювентус – Аталанта 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пен), Милик, 34, Данило, 65 – Лукман, 4, Меле, 46, Лукман, 53.

В чемпионате Италии подошел к концу центральный поединок 19 тура Серии А. В нем Ювентус принимал прямого конкурента в борьбе за еврокубки Аталанта, пишет 24 канал.

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Еще в начале недели туринцы были третьими в таблице, но к игре подошли аж на десятой строчке. Всему виной санкции от федерального суда за финансовые махинации в клубе. С Юве сняли 15 очков.

Если это решение не будет отменено, "бьянконерри" вряд ли можно теперь считать борцами топ-четверкой, а скорее путевкой в Лигу конференций. Зато у Аталанты появился шанс как раз занять место Юве в зоне ЛЧ.

Ювентус выиграл первый тайм

Для этого нужно было обыграть саму команду Аллегри на ее поле. Подопечные Гасперини успешно стартовали, забив уже на 4 минуте. Грубой ошибки допустил кипер туринцев Щенсны, пропустивший с острого угла в ближний после удара Лукмана.

Однако уже до перерыва Ювентус смог даже выйти вперед. Сначала Эдерсон сбил Фаджоли в своей площадке и Ди Мария точно пробил с отметки. А чуть позже Фаджоли точно навесил на Милика, который забил головой.

Качели продолжились и во втором тайме. На первой же минуте Аталанта сравняла счет. Лукман увидел, что никто из защитников Ювентуса не накрыл Меле и отдал его. Датчанин был точным с острого угла.

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Лукман продолжает феерию

А уже через семь минут гости вторично за поединок вышли вперед. Вновь героем эпизода стал Лукман. Нигериец реализовал ассисты от Бога и оформил дубль. Однако и в этот раз подопечные Гасперини не удержали преимущество.

На 65-й минуте Юве хитро разыграл стандарт. Ди Мария скотила под удар Данило, который прошил стенку и вратаря соперника мощным выстрелом. После этого тренеры провели по три замены, но ни одна из команд не приблизилась к тому, чтобы вырвать победу.

В итоге Аталанта остается пятой, имея отставание от четвертой Ромы в два балла. В понедельник бергамасков еще может обойти Лацио, если не проиграет Милану. Ювентус же поднялся на девятую строчку и теперь отстает от еврокубковой зоны на 5 баллов.

Видеообзор матча Ювентус – Аталанта: