"Ювентус", який прагне здобути 9-й поспіль титул чемпіона Італії, 11 липня зустрінеться з "Аталантою". Поєдинок 32 тур Серії А можна переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок "Ювентус" – "Аталанта" у прямому ефірі покаже "Футбол 2", пише 24 канал. До теми: Ювентус – Аталанта: чи засмутить Маліновський чемпіона Італії – прогноз Початок трансляції матчу "Ювентус" – "Аталанта" на каналі "Футбол 2" розпочнеться о 22:40. Поєдинок розпочнеться о 22:45. Дивитися онлайн "Ювентус" – "Аталанта" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Після 31 туру "Ювентус" одноосібний лідер турнірної таблиці Серії А. Туринці випереджають "Лаціо" на 7 очок. "Аталанта" українця Руслана Маліновського посідає 3-у сходинку і програє "Ювентусу" 9 очок.