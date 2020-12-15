Туринський Ювентус поміряється силами з Аталантою українця Руслана Маліновського у 12 турі Серії А. Де дивитися поєдинок, який відбудеться 16 грудня, читайте далі у матеріалі.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Ювентус – Аталанта у прямому ефірі покаже "Футбол 1". Про це повідомляє 24 канал.

До речі: Маліновський завдяки розкішному голу став героєм матчу Аталанта – Фіорентина

Початок трансляції матчу Ювентус – Аталанта на каналі "Футбол 1" розпочнеться о 19:24. Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Дивитися онлайн Ювентус – Аталанта можна на відеосервісі Oll.tv.

Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".

Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Ювентус та Аталанта проводять нестабільний сезон у Серії А. Туринці в 11 матчах набрали 23 очки, вигравши всього 6 матчів. Справи в Аталанти ще гірші. Клуб з міста Бергамо зіграв 10 поєдинків у Серії А і набрав тільки 17 очок.