Туринский Ювентус померяется силами с Аталантой украинца Руслана Малиновского в 12 туре Серии А. Где смотреть поединок, который состоится 16 декабря, читайте далее в материале.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок Ювентус – Аталанта в прямом эфире покажет "Футбол 1". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало трансляции матча Ювентус – Аталанта на канале "Футбол 1" начнется в 19:24. Поединок начнется в 19:30.

Смотреть онлайн Ювентус – Аталанта можно на видеосервисе Oll.tv.

Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц. Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Ювентус и Аталанта проводят нестабильный сезон в Серии А. Туринцы в 11 матчах набрали 23 очка, выиграв всего 6 матчей. Дела у Аталанты еще хуже. Клуб из города Бергамо сыграл 10 поединков в Серии А и набрал только 17 очков.