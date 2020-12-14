Маліновський завдяки розкішному голу став героєм матчу Аталанта – Фіорентина
Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський повернувся до команди після того, як гравець здав позитивний тест на коронавірус. Дебютний матч після повернення став справжнім тріумфом для українця.
Руслан Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч проти Фіорентини у рамках 11-го туру Серії А. Хавбек допоміг своїй команді розгромити суперника на власному полі з рахунком 3:0, пише 24 канал.
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Оцінки гравців
На 55-й хвилині півзахисник збірної України виконав перспективний штрафний. Стінка, яку вибудував голкіпер суперника, зовсім не стала перешкодою для удару Маліновського. Гравець легко обвів її та пробив у незахищений воротарем кут воріт. Драговскі лише провів поглядом м'яч. Українець встановив рахунок зустрічі 2:0.
Аталанта ще одного разу відзначилась у воротах "фіалок". Остаточний рахунок зустрічі 3:0.
Авторитетне видання WhoScored високо оцінило дії гравців. Найбільшу оцінку вони віддали Маліновському. Українець провів на полі 74 хвилини та отримав 8,6.
Другий у складі господарів став захисник Дьїмсіті – 8,5. А трійку лідерів замкнув Гатебур – 8,0. У складі гостей найвище оцінили гру Бонавентури – 6.7.
Аталанта – Фіорентина: оцінки гравців / Скріншот з WhoScored
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