Змінив УПЛ на Другу лігу: Юрій Максимов повертається до тренерської діяльності

21 червня 2023, 11:32
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Джерело:

ФПК Звягель

Український спеціаліст Юрій Максимов вирішив, що йому більше підходить тренерська робота, ніж посада спортивного директора. Тому ексгравець збірної України проміняв амбітний клуб з елітного дивізіону на можливість очолити команду з низів професійного футболу.

Футбольний клуб Звягель оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став відомий український тренер та колишній футболіст збірної України – Юрій Максимов.

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Тренерство ближче фахівцю

На початку місяця вже ходили чутки, що колишній тренер Ворскли може проміняти директорську посаду в Поліссі на роботу головним тренером у Звягелі. Так і сталося. Клуб із Житомирської області представив Максимова гравцям та оголосив тренерський штаб фахівця.

Кожна команда під керівництвом Максимова сильнішала. Це топ-тренер, якого раді були б бачити у кожній, наголошую – у кожній команді української Прем'єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов – головний тренер Звягеля,
– повідомив президент клубу Дмитро Костюк.

Старшим тренером у штабі Юрія Максимова буде Сергій Ревут, тренер воротарів – Микола Медін, ще одним тренером команди призначено Миколу Іщенка.


Презентація тренерського штабу Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель

Будемо спільно працювати над тим, щоб кожен гравець Звягеля прогресував. Мої двері для вас завжди відчинені, можете звертатися з будь-яких питань. Наша ціль – відкрити для вас двері у великий футбол на найвищий рівень,
– звернувся до футболістів головний тренер Звягеля Юрій Максимов.

Зазначимо. Звягель посів п'яте місце за підсумками сезону-2022/2023 у Другій лізі України. За 18 турів клуб набрав 32 бали.

Тренерська кар'єра Максимова

  • Очолював київські ЦСКА та Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію, Тараз, Кешлю та Ворсклу.
  • Володар Кубка Азербайджану.
  • Полтавський клуб був останнім для Максимова на посаді головного тренера, він керував командою з жовтня 2019-го по кінець травня 2022-го. за цей час підняв команду з зони вильоту до кваліфікаційних місць у єврокубках. Також дійшов з командою до фіналу Кубка України.

 

Автор: Денис Іваненко