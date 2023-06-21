Змінив УПЛ на Другу лігу: Юрій Максимов повертається до тренерської діяльності

Український спеціаліст Юрій Максимов вирішив, що йому більше підходить тренерська робота, ніж посада спортивного директора. Тому ексгравець збірної України проміняв амбітний клуб з елітного дивізіону на можливість очолити команду з низів професійного футболу.

Футбольний клуб Звягель оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став відомий український тренер та колишній футболіст збірної України – Юрій Максимов.

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Тренерство ближче фахівцю

На початку місяця вже ходили чутки, що колишній тренер Ворскли може проміняти директорську посаду в Поліссі на роботу головним тренером у Звягелі. Так і сталося. Клуб із Житомирської області представив Максимова гравцям та оголосив тренерський штаб фахівця.

Кожна команда під керівництвом Максимова сильнішала. Це топ-тренер, якого раді були б бачити у кожній, наголошую – у кожній команді української Прем'єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов – головний тренер Звягеля,

– повідомив президент клубу Дмитро Костюк.

Старшим тренером у штабі Юрія Максимова буде Сергій Ревут, тренер воротарів – Микола Медін, ще одним тренером команди призначено Миколу Іщенка.



Презентація тренерського штабу Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель

Будемо спільно працювати над тим, щоб кожен гравець Звягеля прогресував. Мої двері для вас завжди відчинені, можете звертатися з будь-яких питань. Наша ціль – відкрити для вас двері у великий футбол на найвищий рівень,

– звернувся до футболістів головний тренер Звягеля Юрій Максимов.

Тренерська кар'єра Максимова

Очолював київські ЦСКА та Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію, Тараз, Кешлю та Ворсклу.

Володар Кубка Азербайджану.

Полтавський клуб був останнім для Максимова на посаді головного тренера, він керував командою з жовтня 2019-го по кінець травня 2022-го. за цей час підняв команду з зони вильоту до кваліфікаційних місць у єврокубках. Також дійшов з командою до фіналу Кубка України.

. Звягель посів п'яте місце за підсумками сезону-2022/2023 у Другій лізі України. За 18 турів клуб набрав 32 бали.