Під час матчу останнього туру Першої ліги України Полісся – ЛНЗ відбулась розмова між президентом житомирського клубу Геннадієм Буткевичем, губернатором Житомирської області Віталієм Бунечком та Юрієм Максимовим.

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Несподіваний варіант продовження кар'єри

Під час якої спортивний директор команди Максимов погодився на посаду головного тренера друголігового клубу Звягель. Начебто завдання відомого наставника буде вихід до Першої ліги країни. Також Максимов повинен займатись підготовкою молодих гравців із Житомирської області, які зможу потім допомогти Поліссю.

Відзначимо, що Звягель посів 5-те місце за підсумками сезону-2022/2023 у Другій лізі України. За 18 турів клуб набрав 32 бали.

Наразі невідомо, чи це рішення є остаточним. Та чи буде Максимов поєднувати роботи спортивного директора у Поліссі, чи сконцентрується виключно на посаді головного тренера у Звягелі.

Нагадаємо, що Максимов став спортивним директором Полісся із середини квітня 2023 року. Житомирський клуб за підсумками сезону-2022/2023 стало чемпіоном Першої ліги України та підвищилось у класі, вийшовши в УПЛ.