Футбольний клуб Звягель оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став відомий український тренер та колишній футболіст збірної України – Юрій Максимов.
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Тренерство ближче фахівцю
На початку місяця вже ходили чутки, що колишній тренер Ворскли може проміняти директорську посаду в Поліссі на роботу головним тренером у Звягелі. Так і сталося. Клуб із Житомирської області представив Максимова гравцям та оголосив тренерський штаб фахівця.
Кожна команда під керівництвом Максимова сильнішала. Це топ-тренер, якого раді були б бачити у кожній, наголошую – у кожній команді української Прем'єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов – головний тренер Звягеля,
– повідомив президент клубу Дмитро Костюк.
Старшим тренером у штабі Юрія Максимова буде Сергій Ревут, тренер воротарів – Микола Медін, ще одним тренером команди призначено Миколу Іщенка.
Презентація тренерського штабу Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель
Будемо спільно працювати над тим, щоб кожен гравець Звягеля прогресував. Мої двері для вас завжди відчинені, можете звертатися з будь-яких питань. Наша ціль – відкрити для вас двері у великий футбол на найвищий рівень,
– звернувся до футболістів головний тренер Звягеля Юрій Максимов.
Тренерська кар'єра Максимова
- Очолював київські ЦСКА та Оболонь, Кривбас, донецький Металург, Мордовію, Тараз, Кешлю та Ворсклу.
- Володар Кубка Азербайджану.
- Полтавський клуб був останнім для Максимова на посаді головного тренера, він керував командою з жовтня 2019-го по кінець травня 2022-го. за цей час підняв команду з зони вильоту до кваліфікаційних місць у єврокубках. Також дійшов з командою до фіналу Кубка України.