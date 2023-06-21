Футбольний клуб Звягель оголосив ім'я нового головного тренера команди. Ним став відомий український тренер та колишній футболіст збірної України – Юрій Максимов.

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Тренерство ближче фахівцю

На початку місяця вже ходили чутки, що колишній тренер Ворскли може проміняти директорську посаду в Поліссі на роботу головним тренером у Звягелі. Так і сталося. Клуб із Житомирської області представив Максимова гравцям та оголосив тренерський штаб фахівця.

Кожна команда під керівництвом Максимова сильнішала. Це топ-тренер, якого раді були б бачити у кожній, наголошую – у кожній команді української Прем'єр-ліги. Для нас честь, що відтепер Максимов – головний тренер Звягеля,

– повідомив президент клубу Дмитро Костюк.

Старшим тренером у штабі Юрія Максимова буде Сергій Ревут, тренер воротарів – Микола Медін, ще одним тренером команди призначено Миколу Іщенка.



Презентація тренерського штабу Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель

Будемо спільно працювати над тим, щоб кожен гравець Звягеля прогресував. Мої двері для вас завжди відчинені, можете звертатися з будь-яких питань. Наша ціль – відкрити для вас двері у великий футбол на найвищий рівень,

– звернувся до футболістів головний тренер Звягеля Юрій Максимов.

Зазначимо. Звягель посів п'яте місце за підсумками сезону-2022/2023 у Другій лізі України. За 18 турів клуб набрав 32 бали.

Тренерська кар'єра Максимова