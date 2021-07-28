Тренер збірної України жорстко розкритикував організаторів Олімпіади-2020
28 липня 2021 , 10:46Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Юрія Чебана
Головний тренер збірної України з веслування Юрій Чебан розкритикував організацію на Олімпійських іграх в Токіо. Українцю не сподобалося розташування веслувального каналу.
Сильний вітер на заваді
У своєму фейсбуці дворазовий олімпійський чемпіон поділився думкою про прийдешній виступ української збірної, яка стартує 2-го серпня.
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"Геніальна задумка організаторів, архітектора й інженерів розмістити олімпійський веслувальний канал Токіо у найбільш вітряному місці. Не щодня побачиш, як академісти вивертаються і з'їжджають з доріжки", – зазначив олімпійський чемпіон.
"Ми стартуємо на тому ж із 2 – 7, і все буде ок, я перевіряв!" – оптимістично підсумував Юрій Чебан.