Мешает сильный ветер
В своем фейсбуке двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о грядущем выступлении украинской сборной, которое стартует 2-го августа.
Смотрите также Favbet назвал главные медальные шансы Украины на Олимпиаде
"Гениальная задумка организаторов, архитектора и инженеров разместить олимпийский гребной канал Токио в самом ветреном месте. Не каждый день увидишь, как академисты выворачиваются и съезжают с дорожки", – отметил олимпийский чемпион.
"Мы стартуем на том же с 2-7, и все будет ок, я проверял!" – оптимистично подытожил Юрий Чебан.